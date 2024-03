Flavio Briatore è stato operato al cuore a Milano per una patologia rara

Flavio Briatore è stato operato al cuore all’ospedale San Raffaele di Milano per una patologia rara. La notizia è stata diffusa oggi dall’imprenditore con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ma l’intervento è avvenuto il 19 marzo ed è stato eseguito dal cardiochirurgo Francesco Maisano.

Come riporta il servizio Salute dell’agenzia di stampa Adnkronos, Flavio Briatore è stato dimesso ieri dopo un intervento mini-invasivo, eseguito in toracotomia endoscopica, con circolazione extracorporea. L’imprenditore, noto per le sue dichiarazioni politicamente scorrette, è stato operato per un tumore benigno al cuore, una rara forma di neoplasia che rappresenta solo lo 0,02 per cento di tutti i tumori che colpiscono gli esseri umani.

Spesso, come anche nel caso di Flavio Briatore, questa patologia viene individuata per caso. La scoperta, ha sottolineato il manager nel suo video, è infatti avvenuta grazie a un controllo di routine. “La prevenzione medica è fondamentale!”, ha detto l’imprenditore nel filmato. “A seguito di un controllo di routine, sono stato operato al cuore poiché avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica”.

“L’intervento è perfettamente riuscito”, ha aggiunto Flavio Briatore. “Ed io ringrazio calorosamente il Prof. Francesco Maisano, il Team della Terapia Intensiva Cardiochirurgica e del mitico Reparto 1° Q del San Raffaele”. Accanto all’imprenditore, durante i giorni di ricovero, c’era anche l’ex moglie Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco, entrambi ringraziati da Flavio Briatore nel video.

“Ma la cosa principale è fare la prevenzione, io l’ho fatta due anni fa e questo tumore benigno non c’era e quest’anno invece c’era, per cui non dobbiamo trascurarci: la prevenzione, ve lo dico io che ci sono passato, è fondamentale”, ha aggiunto l’imprenditore. “Dieci giorni di ospedale ed eccomi qui, da domani si ricomincia”. “Sono state giornate intense e difficili ma le abbiamo superate insieme”, ha scritto invece su Instagram Elisabetta Gregoraci, che è stata sposata con Flavio Briatore dal 2008 al 2017.