Secca nel fiume Po, spunta un carro armato della Seconda Guerra Mondiale abbandonato dai nazisti

La siccità ha portato una forte secca nel fiume Po: con il livello dell’acqua che si è abbassato, in diverse parti del corso sono spuntati dal letto del Po vecchie reliquie, tra cui mezzi militari della Seconda guerra mondiale. In particolare, nel giorni scorsi, nel tratto che va da Pomponesco (Mantova) e Gualtieri (Reggio Emilia), è emersa un’imbarcazione affondata dai nazisti nel 1945 e un mezzo cingolato delle truppe tedesche abbandonato durante la ritirata. Una “opportunità praticamente unica”, di recuperare un pezzo storico secondo quanto dichiarato dal direttore del Museo della Seconda guerra mondiale, Simone Guidorzi.

Il reperto, come riporta la Rai, non è altro che un semicingolato tedesco spinto nel fiume il 23 aprile del 1945 dai tedeschi in ritirata per evitare che gli americani se ne impossessassero. La presenza del mezzo sotto il fiume era nota perché l’abbandono era stato documentato da un’immagine dell’epoca scattata da un aereo inglese. Ma in anni di ricerche nessuno aveva più ritrovato il semicingolato. È toccato a un volontario del Museo, Samuele Bernini, ritrovarlo: l’uomo, sapendo che il Po era in secca, è andato a cercarlo. E sul posto ha notato le lamiere che spuntavano dalla sabbia.