Firenze, forte esplosione alla raffineria Eni di Calenzano | DIRETTA

È di almeno due morti, otto feriti e quattro dispersi il bilancio provvisorio della forte esplosione alla raffineria Eni di Calenzano, in provincia di Firenze, avvenuta intorno alle 10.20 di oggi, lunedì 9 dicembre.

Il boato è stato avvertito in diverse zone di Firenze e dell’hinterland. La nuvola di fumo è chiaramente visibile in tutta la città.

Il bilancio di morti e feriti

“Ancora in corso i soccorsi”, spiega la Prefettura di Firenze, che ha riunito il Ccs, il Centro coordinamento soccorsi che viene attivato da pianificazione nel caso di eventi che riguardino industrie a rischio di incidenti rilevanti quale il sito Eni di Calenzano.

Secondo il governatore della Toscana Eugenio Giani, al momento la situazione dei feriti trasportati negli ospedali vede due codici verdi al Careggi, un codice rosso ustionato al Careggi, un codice giallo per trauma cranico al Careggi, un codice rosso al Centro Grandi Ustioni di Pisa e due codici gialli all’ospedale di Prato.

In conseguenza dell’esplosione, l’ospedale Careggi di Firenze ha attivato il piano di massiccio afflusso, in previsione di un massiccio arrivo di feriti: il piano comporta il blocco dell’attività ordinaria dell’ospedale e spazi riservati al pronto soccorso.

Esplosione alla raffineria Eni di Calenzano: cosa è successo

L’esplosione è avvenuta nell‘area di carico, la zona della raffineria nella quale le autobotti effettuano il rifornimento di carburante. Sembra che più di un mezzo sia rimasto coinvolto dall’incendio, come anche la pensilina della struttura.

In una nota, Eni spiega che le fiamme “sono confinate alla zona pensiline di carico e non interessano in alcun modo il parco serbatoi“. “Sono in corso di immediata verifica gli impatti e le cause”, aggiunge la compagnia energetica.

Emergenza in tutta Firenze

Il dipartimento della Protezione civile ha attivato l’alert per un raggio di 5 chilometri dalla zona di esplosione, dove “si chiede di tenere chiuse le finestre e di non avvicinarsi alla zona”.

Sui social il Comune di Calenzano invita “la popolazione a non avvicinarsi all’area interessata dall’esplosione nell’area Eni, nei pressi del campo sportivo”. “L’area dell’incidente – scrive il Comune – è circoscritta. Al momento sono in corso le verifiche del caso. Ai residenti in zona raccomandiamo di tenere chiuse porte e finestre e spegnere eventuali impianti di climatizzazione”.

Sospesa la circolazione ferroviaria tra Prato e Firenze. Chiuso il casello autostradale di Calenzano. Traffico completamente bloccato nei comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino. Evacuata l’università di Sesto Fiorentino.

Vicino alla zona dell’esplosione si trova il centro commerciale “I Gigli”, uno dei più grandi del Centro Italia, ma la struttura non è stata coinvolta.

Notizia in aggiornamento

