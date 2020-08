Fioramonti: “Se Miozzo indossa la mascherina così, cosa vi aspettate dagli studenti?”

Tana per Agostino. Mentre infuria la polemica sull’obbligo di mascherine (anche) per gli alunni delle scuole inferiori, arriva via tweet la frecciata dell’ex ministro Lorenzo Fioramonti per Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts). Il motivo? L’ex ministro della Pubblica Istruzione era rimasto stupito per l’atteggiamento del medico che – in audizione alla Camera – dopo pochi minuti, faticando a respirare, si era sfilato la protezione. Così Fioramonti colpisce con il sarcasmo. Pubblica la fotografia di Miozzo e scrive: “Mascherina nelle scuole? Vorrei chiedere a illustri colleghi CTS (nella foto rappresentati dal loro coordinatore in audizione alla Camera), che se è così che la indossano dopo soli due minuti di relazione, come possono aspettarsi – conclude Fioramonti – che lo facciano correttamente dei bambini per ore?”. Ai posteri l’ardua sentenza.

