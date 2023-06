Festa della Repubblica, gaffe del Tg1: “Gli italiani scelsero la monarchia”

In collegamento da Roma per la parata del 2 giugno, la giornalista del Tg1 Elisa Anzaldo è incappata in una gaffe diventata subito virale sui social. “Due giugno 1946 gli italiani furono chiamati a scegliere tra repubblica e monarchia e scelsero la monarchia. Buongiorno, oggi è il 2 giugno, festa della Repubblica”.

“Avranno fatto il riconteggio delle schede”, ha ironizzato un utente su Twitter. “Quindi abbiamo un Emanuele Filiberto I come re?”, un altro commento. E ancora: “A Re Carlo piace questo elemento”.