Feriva la figlia spruzzandole il deodorante a distanza ravvicinata: “Trovate 80 foto sul cellulare”

Feriva figlia spruzzandole il deodorante addosso: “80 foto sul cellulare”

La madre 28enne che feriva la figlia di 17 mesi spruzzandole il deodorante a distanza ravvicinata resta in carcere, a San Vittore. Poichi giorni fa, come spiega Repubblica, il Riesame ha rifiutato la richiesta di scarcerazione.

I legali della donna, Vincenzo Sparaco ed Emmanuele Panza, però, non cedono. La difesa afferma che la 28enne soffra di disturbi psichici e debba essere trasferita in una struttura idonea. Dove comunque verrebbe tenuta sotto controllo, senza poter inquinare le prove. Per questo, hanno chiesto una consulenza a uno psichiatra e avanzato la richiesta di un incidente probatorio per poter discutere delle 80 foto trovate sul cellulare della donna.

Le immagini, secondo l’accusa, provano le ferite che la madre procurava alla piccola. Per la difesa, di contro, erano state scattate su richiesta della pediatra per un consulto.

Nel frattempo, la bambina è stata affidata a una comunità e nei prossimi giorni partirà la pratica di adottabilità da parte di un’altra famiglia.