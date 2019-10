Roma: fantoccio di Greta Thunberg appeso sotto un ponte

Un fantoccio con le sembianze dell’attivista Greta Thunberg è stato appeso sotto un ponte di Roma.

Il macabro ritrovamento è avvenuto nella mattinata di lunedì 7 ottobre sotto il ponte in viale Isacco Newton, nel quartiere Monteverde.

La sagoma, con treccine e mantellina anti pioggia, era attaccata con un cartello che riportava la seguente scritta: “Greta is your God” (Greta è il tuo Dio).

Sul posto è intervenuta la polizia, mentre la sindaca di Roma Virginia Raggi ha condannato il gesto scrivendo sul suo profilo Twitter: “Vergognoso il manichino di Greta Thunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta Roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma”.

Solamente pochi giorni fa, il 27 settembre scorso, nella Capitale, così come in altre grandi città d’Italia e del mondo si era svolta il Friday fot Future, lo sciopero globale per il clima lanciato proprio dall’attivista svedese.

