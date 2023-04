Fano, tragedia sul lavoro: operaio di 25 anni morto schiacciato da una pressa

Un’altra tragedia sul lavoro. Stamattina un operaio di 25 anni è morto in uno stabilimento di Fano, nella provincia di Pesaro e Urbino.

Il ragazzo lavorava per la Polver, azienda di verniciatura di articoli metallici. È stato schiacciato da una pressa all’inizio del turno di lavoro, intorno alle 7 e un quarto. Secondo il Corriere Adriatico, l’incidente è avvenuto la manovra di un carro ponte.

Sul posto si sono recati polizia, vigili del fuoco e operatori del 118, che hanno anche allertato l’eliambulanza. Per il giovane non c’è stato però nulla da fare e l’elicottero è ripartito senza il paziente a bordo. I sindacati hanno organizzato un presidio di fronte all’azienda per contestare l’assenza di sicurezza sui luoghi di lavoro.