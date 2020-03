Famiglia cinese regala mascherine ai condomini del proprio palazzo

“Dilegua, oh notte. All’alba vincerò!”, recita la scritta a mano sulla busta che contiene le mascherine regalate da una famiglia cinese ai condomini italiani del palazzo di Vigevano (Pavia) in cui vivono. La frase del Nessun Dorma di Giacomo Puccini è il loro messaggio di incoraggiamento e di speranza. La famiglia di ristoratori cinesi ha fatto trovare a ognuno dei vicini di casa una busta nella casella della posta. Ciascuna delle 30 famiglie che abitano nel condominio, a 200 metri da piazza Ducale, all’interno hanno trovato 3 mascherine a uso medico. La notizia del gesto di solidarietà è stata diffusa su Twitter dal giornalista Matteo Zorzoli, che abita al piano sopra la famiglia Wang: “Un gesto che vale più di mille parole. Da qualche mese nel mio condominio è venuta ad abitare una famiglia cinese. Stasera in tutte le cassette della posta (più di 20) ci hanno fatto trovare questa busta con tre mascherine. Ne usciremo tutti migliori, ne sono sicuro”.

