Ex trainer di “Amici” condannato a otto anni per violenza sessuale: ha violentato e minacciato tre donne

Tre diverse donne violentate e poi costrette al silenzio con la minaccia di video intimi. È l’inquietante modus operandi di Marco Castellano, istruttore di fitness noto per la partecipazione al programma televisivo Amici, condannato a otto anni di reclusione per violenza sessuale.

Il 49enne, che già nel 2020 aveva patteggiato quattro anni per induzione alla prostituzione, è stato condannato anche per cessione di stupefacenti a due delle vittime. Le violenze sono emerse dopo il suo arresto a maggio del 2018 per aver ideato un giro di squillo, quando le tre vittime si sono fatte avanti per denunciarlo, convinte che le immagini compromettenti che minacciava di rendere pubbliche non sarebbero state divulgate.

La prima delle tre era stata violentata a giugno 2017, nella palestra in cui lavorava il personal trainer. La donna si era recata in palestra per una lezione con Castellano, fermandosi prima a bere un caffé con lui. L’istruttore aveva però versato una sostanza narcotica nella bevanda, costringendo poi la donna, stordita, a un rapporto orale. Di fronte alle accuse della vittima, ha poi minacciato di diffondere un video dell’incontro se si fosse rivolta alle forze dell’ordine, convincendola a non denunciarlo. Lo stesso ricatto usato per impedire alle altre due vittime di parlare.