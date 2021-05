Green pass, coprifuoco, spostamenti: le misure per l’estate al vaglio del governo

Con l’estate alle porte il governo è al lavoro per garantire vacanze in sicurezza. Tre le misure in cantiere: il green pass per i viaggi, l’immunizzazione delle isole minori e l’allentamento del coprifuoco. Secondo quanto stabilito dal governo nella riunione con l’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori e Sindaci dei Comuni insulari minori, il Commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo e il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, il piano di vaccinazione nelle isole inizierà domani, venerdì 7 maggio, e partirà da Capraia e dalle Eolie.

Coprifuoco

Per allentare il coprifuoco sarà necessario monitorare l’andamento dell’epidemia, come anticipato dal premier Mario Draghi dopo l’approvazione del decreto riaperture che aveva lasciato l’orario in variato. Ma la volontà di estenderlo fino ad arrivare ad eliminarlo sembra diventata ormai condivisa.

“Nel momento in cui abbiamo dati che sostengono” la scelta “di togliere definitivamente il coprifuoco lo faremo immediatamente” perché il coprifuoco “non è una questione politica, è una questione di analisi degli effetti delle misure restrittive” prese per la gestione della pandemia, ha dichiarato ieri il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, a Porta a Porta.

Un eventuale allentamento del coprifuoco delle 22 sarà valutato “con i dati del 17 maggio perché i dati del 10 maggio sono troppo vicini alla riapertura del 26 aprile” ma “sul coprifuoco c’è tanto tam tam mediatico” rispetto allo spostamento “dalle 22 alle 23 e se l’avessimo spostato alle 23 la Lega avrebbe chiesto le 24, se l’avessimo fatto alle 24 la Lega avrebbe chiesto di toglierlo”, ha sottolineato il Ministro.

Green pass

Draghi intanto, in sede di riunione del G20 sul Turismo, ha invitato i turisti a prenotare le proprie vacanze in Italia, annunciando che insieme alla Grecia l’Italia giocherà di anticipo sul Green Pass, ovvero il certificato che consentirà di viaggiare in Europa senza osservare la quarantena una volta arrivati sul posto. Il pass sarà concesso a coloro che hanno già effettuato il vaccino, che sono risultati negativi al tampone anti igienico o molecolare – effettuato nelle 48 ore prima della partenza – o che hanno già contratto il Covid. Nel nostro Paese – nella versione di un “pass verde nazionale” – sarà disponibile già a metà maggio, in Europa a partire da giugno.

Il pass verde nazionale inizialmente consentirà di spostarsi liberamente solo tra Regioni, all’interno dei confini nazionali, ma l’intento è quello di concederlo anche ai turisti stranieri per recarsi in Italia, anche se il Ministero della Salute – con una nuova ordinanza – dovrà decidere i parametri per concederlo e soprattutto a quali Paesi “a rischio” vietare, eventualmente, l’ingresso.

