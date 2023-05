È morto a 92 anni Emilio Rigamonti, il re della bresaola

È morto all’età di 92 anni Emilio Rigamonti, noto come il re della bresaola: l’uomo, infatti, era patron dell’omonima azienda di bresaole della Valtellina.

Rigamonti, secondo quanto ricostruito, è stato colto da malore a Sondrio mentre era in piazza con alcuni amici per un aperitivo.

Conosciuto anche come “il Millino”, era subentrato insieme al fratello Giovanni nella conduzione dell’attività di macelleria e salumeria aperta dal padre nel 1913, rendendo la bresaola un prodotto conosciuto e consumato in tutto il mondo.

L’imprenditore, infatti, aveva ricoperto anche per primo il ruolo di presidente nel 1998 del Consorzio di tutela della Bresaola Igp.

“Ci uniamo al dolore della famiglia e tutto il nostro pensiero va all’uomo e all’imprenditore che era. Ci lascia una persona di estremo valore. Fondamentale è stato il suo contributo per il riconoscimento e la valorizzazione del nostro prodotto Igp. La sua passione per il lavoro e per il territorio ci sono di esempio”, è stato il commento del presidente del Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina, Mario Moro.

L’attività, che porta ancora il nome di famiglia, da diversi anni era passata nelle mani del colosso brasiliano della carne Jct.