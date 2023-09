Due gemellini positivi alla cocaina: la madre li ha abbandonati in ospedale

Preoccupano le condizioni di due gemelli appena nati all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, risultati positivi alla cocaina. I due, un maschietto e una femminuccia, sono stati abbandonati dalla madre di 32 anni, affetta da gravi problemi di tossicodipendenza. Dopo il parto si è allontanata dall’ospedale, senza riconoscere i figli.

Secondo quanto riporta La Repubblica, in ospedale è già scattata una gara di solidarietà per i gemellini. A seguito della segnalazione alla procura per i minorenni, i due sono stati affidati temporaneamente alla direzione sanitaria: se la mamma non tornerà, saranno dichiarati adottabili.