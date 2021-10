Due gemelli cambiano sesso lo stesso giorno: Giulio e Guido sono Giulia e Gaia

Gemelli e uguali in tutto: sono nati in corpi maschili ma entrambi si sono sempre sentiti femmine. Insieme hanno deciso di cambiare sesso, hanno condiviso il percorso di transizione e i loro corpi sono cambiati lo stesso giorno, il 14 ottobre. Giulio e Guido erano due gemelli di 23 anni. Oggi sono due gemelle, Giulia e Gaia.

Il cambio di nome era già avvenuto al compimento del diciottesimo anno di età, ma il loro lungo cammino di transizione si è concluso con l’intervento all’ospedale fiorentino di Careggi. Nello stesso ospedale, nello stesso giorno.

La storia è stata raccontata dal Quotidiano Nazionale. Che ha riportato anche le loro parole di gioia: “È una giornata da festeggiare. Abbiamo fatto una scelta molto libera, la nostra famiglia ci ha supportato in questo nostro progetto e poi essendo gemelle ci siamo sempre aiutate e fatte forza a vicenda”. “Siamo nate in corpi maschili – hanno spiegato – ma entrambe ci siamo sentite femmine da sempre, da quando abbiamo ricordi”.

È stata la prima volta che in Italia due persone gemelle si sono sottoposte all’intervento per il cambio di sesso nello stesso giorno. Il primo caso al mondo conosciuto è quello del 24 febbraio scorso, quando in Brasile Mayla Phoebe Rezende e Sofia Albuquerck Fereira (19 anni) hanno completato la transizione con l’intervento a distanza di pochi giorni l’una dall’altra.