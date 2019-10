Omicidio di Desiree Mariottini: rinviate a giudizio quattro persone

Quattro persone sono state rinviate a giudizio per l’omicidio di Desiree Mariottini, la 16enne trovata morta tra il 18 e 19 ottobre del 2018 in un immobile abbandonato nel quartiere San Lorenzo a Roma. Lo ha deciso oggi, 21 ottobre, a Roma, il giudice per l’udienza preliminare.

La sedicenne, che abitava a Cisterna di Latina, fu trovata morta nella notte tra il 18 e il 19 ottobre dell’anno scorso, in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo a Roma. Dalle indagini successive sul cadavere risultò, tra l’altro, che la ragazza aveva assunto stupefacenti ed era anche stata stuprata.

A processo sono stati rinviati i nigeriani Alinno Chima, Mamadou Gara, detto Paco, il ghanese Yusef Salia e il senegalese Brian Minthe.

Le quattro persone sono accusate di omicidio volontario e violenza sessuale di gruppo e cessione e somministrazione di droghe a minori.

Il processo è stato fissato per il 4 dicembre davanti alle terza corte d’assise.

Pochi giorni dopo l’omicidio di Desiree Mariottini, era stata arrestata anche la 21enne, Antonella Fauntleroy, cittadina della Repubblica del Botswana. Fauntleroy avrebbe accompagnato Desirée nell’edificio di via dei Lucani a Roma quella sera e le avrebbe ceduto stupefacenti.

È stata arrestata dalla squadra mobile di Roma mentre si nascondeva in un vano lavanderia nella borgata Finocchio, a sud est della capitale.

Desiree, il dolore dei familiari

“Il nostro dolore non si potrà mai calmare. Nessuna sentenza ci restituirà mai la nostra Desirée”. È quanto afferma la nonna materna di Desirée Mariottini, lasciando il tribunale di Roma dopo la decisione del gup che ha disposto il processo per quattro persone accusate anche di omicidio volontario.

Desiree Mariottini, uno degli imputanti denuncia i genitori

Uno degli imputati, Salia Yusef, ha accusato i genitori di Desiree Mariottini di non occuparsi della figlia. “Se la ragazza quel giorno fosse stata in casa con i familiari, io Salia Yusef non sarei in carcere”: è una frase che si legge nella denuncia presentata dal ghanese.

L’avvocato che lo difende, Maria Antonietta Cestra, si è spinta ancora più in là e, nel corso dell’incidente probatorio, ha presentato una denuncia di abbandono di minore ai danni dei suoi famigliari. Quella nottata, secondo i legali di Salia Yusef, si sarebbe potuta evitare se i genitori avessero esercitato “le normali e consone funzioni genitoriali sulla minore”. “Ossia – si legge ancora negli atti – semplicemente avrebbero dovuto controllarne i movimenti”.

