Davide Ferrerio scambiato per un altro e ridotto a un vegetale: il suo aggressore condannato a 20 anni

“Lo Stato ha risposto, non ci ha lasciato da soli”, dice dopo la sentenza la madre di Davide Ferrerio: Nicolò Passalacqua, il 23enne che ha picchiato suo figlio, è stato condannato oggi a 10 anni e 4 mesi di reclusione dal gup di Crotone. Era l’agosto scorso, nella città calabrese Ferrerio, 21 anni, si trovava per trascorrere le vacanze: fu aggredito con ferocia e da quel giorno è in stato vegetativo, addormentato in un coma irreversibile. Tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dei futili motivi il reato contestato a Passalacqua, che si scagliò contro il coetaneo per errore, scambiandolo per l’amante di una sua amica 17enne.

“Un po’ di giustizia è stata fatta – dice mamma Giusy – Il dolore è talmente lancinante, disumano, assurdo che non riesco a pensare ad altro perché non c’è niente. C’è semplicemente un ragazzo, un principe perché era il nostro principino, a cui è stata tolta la vita inutilmente. Adesso ci sarà il processo alla mandante ed al suo compagno. Spero che anche loro vengano condannati a una pena esemplare”. Prima della sentenza ci sono state tensioni tra i familiari della vittima e dell’imputato: questi ultimi avrebbero minacciato il fratello di Davide: “Ti facciamo fare la sua stessa fine”. L’avvocato Fabrizio Gallo, che rappresenta il papà di Davide, ha annunciato che formalizzeranno una denuncia per minacce.

Il gup di Crotone ha anche disposto un risarcimento di 1.305.000 a favore di Davide e una provvisionale di 200 mila euro ciascuno per i genitori e il fratello di Davide. “Nessuna sentenza mi ridarà indietro Davide – insiste la madre – Non serve a lenire il dolore per una perdita così grande. I suoi sogni sono stati tutti spezzati. Per me non doveva avere accesso all’abbreviato, per me avrebbe dovuto avere ‘fine pena mai’. Doveva stare in carcere fino alla fine dei suoi giorni. Io questo delitto non lo considero un tentato omicidio, per me è omicidio e lui doveva essere processato per omicidio. Perché lui ha tolto completamente la vita a Davide”.