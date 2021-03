Roma, incidente frontale: è morto il calciatore Daniel Guerini

È morto in un’incidente d’auto Daniel Guerini, calciatore della Lazio Primavera di appena 19 anni. Il ragazzo ha perso la vita in uno scontro frontale avvenuto intorno alle 20 di ieri, mercoledì 24 marzo, a Roma, in viale Palmiro Togliatti all’incrocio con viale dei Romanisti.

Una Mercedes Classe A guidata da un uomo di 68 anni e una Smart For Four sulla quale erano a bordo tre 19enni hanno avuto un frontale. E Daniel Guerini, è morto nell’impatto. I due amici che si trovavano con lui sono stati trasferiti dalle ambulanze del 118 in codice rosso all’ospedale Tor Vergata e all’Umberto I. Meno gravi le condizioni dell’uomo alla guida dell’altra auto, rimasto sotto shock dopo l’incidente e trasportato all’ospedale più vicino. Sullo scontro tra le due auto indagano i carabinieri e la polizia municipale.

“Non ci posso credere fratello mio ti ringrazio per i bei momenti passati insieme. Sarai sempre dentro al mio cuore”, è il messaggio postato sui social da Etienne Tare, figlio del ds della Lazio e compagno di squadra di Daniel Guerini.

