Via libera dell’Aifa al vaccino anti-Covid per i bambini fra i 5 e gli 11 anni

È arrivato il via libera dell’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, alla somministrazione del vaccino anti-Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni.

La decisione della Commissione tecnica scientifica dell’Aifa arriva a circa una settimana di distanza dall’ok dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, che ha approvato il vaccino, prodotto da Pfizer, giudicandolo sicuro ed efficace al 90,7%.

La dose è ridotta rispetto di un terzo rispetto a quella degli adulti, 10 microgrammi anziché 30, mentre servirà un richiamo a tre settimane dalla prima somministrazione.

Cronaca / Vaccino anti Covid, via libera dell’Ema a Pfizer per i bambini tra i 5 e 11 anni Esteri / Covid, Israele inizia a vaccinare i bambini sotto gli 11 anni. L’Austria anticipa il richiamo a 4 mesi dall’ultima dose

Vaccino bambini: quando inizieranno le somministrazioni

Secondo quanto dichiarato da Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Cts, le prime dosi saranno disponibili dal 23 dicembre, data in cui potrebbe partire ufficialmente la campagna vaccinale per i più piccoli, ma, dopo le dichiarazioni della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, la quale ha detto che i vaccini Pfizer/BioNTech dovrebbero essere consegnati già a partire dal 13 dicembre, le somministrazioni potrebbero essere anticipate di qualche giorno.

Il governo, secondo indiscrezioni provenienti da Palazzo Chigi, punta a immunizzare almeno il 50% degli under 12 che in Italia sono stimati in 4 milioni.

“La fascia di età dai 5 agli 11 anni è quella che presenta i casi incidenti più frequenti. Non solo, c’è il rischio per un bambino su 100 che contrae l’infezione di essere ospedalizzato” ha dichiarato a Porta a porta nei giorni scorsi il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, sottolineando come il Covid stia “diventando una malattia pediatrica”, motivo per cui la vaccinazione agli under 12 è ritenuta fondamentale nella lotta al virus.