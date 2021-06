COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 9 GIUGNO 2021 IN ITALIA E NEL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Prosegue la campagna vaccinale in Italia. Per ora sono state somministrate entrambe le dosi di siero immunizzante al 24 per cento circa della popolazione (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Intanto più di un milione di cittadini europei hanno già ricevuto il certificato digitale Covid. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, mercoledì 9 giugno, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 10.20 – Locatelli: “Vaccino AstraZeneca già preferibilmente raccomandato over60” – Il vaccino di AstraZeneca “è già preferenzialmente raccomandato per i soggetti sopra i 60 anni di età, perchè il rapporto tra i benefici derivanti dalla vaccinazione ed eventuali rischi diventa incrementale con l’età e particolarmente favorevole sopra questa soglia”. Lo ha sottolineato il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, a Rainews24. “Quello che si è verificato nella sfortunata ragazza di Genova, cui va tutta la mia attenzione e affetto – ha detto -pone un’ulteriore riflessione, anche alla luce del mutato contesto epidemiologico in quanto la riduzione dei casi che abbiamo nel Paese rende anche più cogente tale riflessione”.

Ore 10.15 – I consumi tornano ai livelli di 20 anni fa – Il ‘conto’ del Covid arriva sui consumi delle famiglie italiane: l’Istat rileva una contrazione del 9% nel 2020 rispetto al 2019, ma se si esclude la spesa per l’affitto il calo è più marcato e nell’ordine del 12,2%. Si tratta della contrazione più accentuata dal 1997 (anno di inizio della serie storica), che riporta il dato medio di spesa corrente al livello del 2000. Nel biennio 2012-2013, quando si registrò la flessione più ampia, il calo rispetto al 2011 era stato complessivamente del 6,4%.

Ore 9,10 – L’Europarlamento approva il certificato digitale Ue – Il Parlamento europeo, in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato il certificato Covid digitale dell’Ue. Verrà formalmente adottato dal Consiglio Ue ed entrerà in vigore il primo luglio.

Ore 07.00 – Usa allentano l’allerta sui viaggi in Italia – Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America ha abbassato l’allerta sui viaggi nel nostro Paese al livello 3 “Reconsider travel”, che sconsiglia ai cittadini di partire, in calo però dal precedente livello 4 “Do not travel”, il massimo grado d’allarme. Lo medesima decisione è stata presa a Washington per quanto riguarda Germania e Francia.

COVID: LA GIORNATA DI IERI

Napoli, vaccinati 80 clochard – Cominciata a Napoli la vaccinazione dei senza fissa dimora: in collaborazione con varie associazioni l’Asl Napoli 1 ha proceduto alla somministrazione dei vaccini anti-Covid a circa 80 persone nelle Case Suore di Madre Teresa, Casa delle genti, Pastorale Carceraria e Centro La Palma. A ogni clochard è stato donato anche un kit con igienizzanti e mascherine. Intanto la Campania attende domani un nuovo nuovo open day per le vaccinazioni. Domani arriveranno nella regione ben 300 mila dosi di Pfizer, di cui circa 30 mila saranno distribuite all’Asl Napoli 1.

Il bollettino: 1.896 nuovi casi e 102 morti – Ieri in Italia si sono registrati 1.896 casi e 102 morti per Covid su un totale di 220.917 tamponi per un tasso di positività dello 0,85%. Qui il bollettino completo dell’8 giugno 2021.

Ema avvia esame del vaccino Moderna per gli adolescenti – L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha annunciato oggi l’avvio della valutazione del vaccino contro la Covid-19 prodotto dalla casa farmaceutica statunitense Moderna per gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni. Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) effettuerà una valutazione accelerata dei dati presentati dall’azienda, compresi i risultati di uno studio clinico ancora in corso su soggetti adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni. Il vaccino anti-Covid di Moderna è stato autorizzato alla somministrazione negli adulti nel territorio dell’Ue nel gennaio del 2021.

Giorgetti: “Spero presto risultati su vaccino italiano” – Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, spera che “nelle prossime settimane si possa arrivare a un risultato” in termini di sperimentazione e produzione dei vaccini anti-Covid in Italia. “Continueremo a sostenere tutti coloro che cercano di trovare delle risposte perché sappiamo benissimo che questo virus continua a evolversi e il mondo che verrà ci riserverà altre sfide come quella vissuta in questi mesi”, ha spiegato il ministro. “Noi stiamo lavorando, ovviamente con grande riservatezza, con soggetti sia italiani sia internazionali che hanno individuato nell’Italia il luogo ideale per sperimentare e produrre vaccini nelle diverse forme in futuro: spero nelle prossime settimane si possa arrivare a un risultato”.

Recovery, von der Leyen: “I soldi cominceranno ad arrivare nelle prossime settimane” – La ripresa sta per cominciare nell’Unione europea, parola della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che oggi è intervenuta al Parlamento europeo a Strasburgo. “Ringrazio tutti e 27 gli Stati membri per il lavoro titanico che hanno fatto: in meno di un anno ce l’abbiamo fatta, la nostra ripresa sta per cominciare, i piani sono il faro e i soldi cominceranno ad arrivare nelle prossime settimane”. “Ad oggi abbiamo ricevuto 23 piani nazionali che lanciano un messaggio molto chiaro: gli europei sono pronti per un nuovo inizio”, ha aggiunto l’ex ministra della Difesa tedesca. “I nostri cittadini sono pronti per vivere in modo sostenibile, più digitale e più resiliente nel futuro”.

Ue: oltre un milione di cittadini ha già certificato – “Stiamo lavorando duramente per garantire l’introduzione del certificato digitale Covid senza intoppi a partire dal primo luglio, ma l’introduzione tecnica sta progredendo bene. Il primo giugno la Commissione ha aperto il gateway, il portale europeo che includerà tutte le chiavi per verificare i certificati, e diversi Stati membri hanno iniziato a emetterli. Più di un milione di cittadini europei hanno già ricevuto questo certificato e altri si aggiungeranno nelle prossime settimane”. Lo ha dichiarato il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reunders, durante il suo intervento in plenaria all’Europarlamento europeo dove si vota oggi l’adozione del certificato digitale.

Moratti: “Lombardia sarà la prima a raggiungere l’immunità” – “Saremo la prima regione a raggiungere l’immunità di comunità, ormai in Lombardia somministriamo regolarmente oltre 100mila vaccini al giorno”. Lo ha dichiarato l’assessore al Welfare della regione Lombardia, Letizia Moratti.

