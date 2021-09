COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI DALL’ITALIA E DAL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre in Italia prosegue la campagna vaccinale (qui i dati in tempo reale), il governo discute se e come estendere l’obbligatorietà del Green Pass a partire dal mese di ottobre. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, mercoledì 8 settembre 2021:

 

Ore 07.00 – Carceri, in lieve calo casi Covid: 70 i detenuti positivi – Sono 70 i detenuti attualmente positivi al Covid: un dato in lieve calo rispetto alla scorsa settimana, quando i casi di positività registrati erano 80, su un totale di 52.593 reclusi nei penitenziari italiani. Lo afferma il rapporto pubblicato oggi (con dati aggiornati a ieri sera) dal ministero della Giustizia sul coronavirus nelle carceri, secondo cui nell’ultima settimana sono stati 14 i nuovi positivi. Tra gli agenti, invece, su un totale di 36.939 in servizio, i positivi al Covid sono 112, a fronte dei 114 registrati la settimana scorsa.

Bianchi: “Il 13 settembre tutti i professori saranno in cattedra” – Nel mondo della scuola lavorano “oltre 857mila docenti”, e l’impegno “di ripartire avendoli tutti al loro posto per la prima volta sarà realizzato”. A riferirlo, in commissione Istruzione alla Camera, è il ministro Patrizio Bianchi, spiegando che “partiremo il 13 settembre avendo tutti i docenti al loro posto rispetto alle 112mila cattedre vuote e vacanti: avremo 58.735 mila posizioni a ruolo e 113.544 mila incarichi annuali assegnati”.

Lega ritirati emendamenti sul green pass – La Lega e gli altri partiti della maggioranza che sostiene il governo Draghi hanno ritirato tutti gli emendamenti al decreto sul green pass, approvato dal governo lo scorso 6 agosto e attualmente all’esame della Camera. Il passo indietro della Lega, dopo giorni di tensioni all’interno della maggioranza, impedirà che sia posta la fiducia sulla conversione del decreto. Leggi qui l’articolo completo.

Ema: “Entro prossime settimane esito esame su terza dose Pfizer” – L’esito della valutazione delle autorità europee sulla terza dose del vaccino di Pfizer è attesa “entro le prossime settimane”. Lo ha dichiarato l’Ema ad Adnkronos Salute, specificando che i tempi potrebbero allungarsi nel caso “siano necessarie informazioni supplementari”. Al vaglio dell’Ema, un nuovo richiamo con il vaccino noto come Comirnaty “da somministrare 6 mesi dopo la seconda dose a persone di età pari o superiore a 16 anni”. Ieri l’ente europeo ha anche annunciato che “separatamente” sta anche “valutando i dati della letteratura sull’uso di una terza dose aggiuntiva di un vaccino a mRna – Comirnaty o SpikeVax- (il prodotto di Moderna, ndr) – in persone gravemente immunocompromesse”.

