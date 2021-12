Covid e restrizioni, possibile obbligo di vaccino per altre categorie

Sul tavolo della prossima cabina di regia, rivela Ansa, ci sarebbe una ulteriore estensione dell’obbligo di fare il vaccino per particolari categorie. Non si conoscono le tipologie di lavoratori coinvolti ma si tratterà di quelli che sono a maggiore contatto con il pubblico.

L’incontro è previsto per il prossimo 23 dicembre ed è stato convocato dal premier Mario Draghi. Saranno valutate anche le eventuali misure da introdurre per le imminenti festività. Tutto dipenderà, però, dai dati dei prossimi giorni e dai risultati della nuova indagine rapida (flash survey) disposta dal ministero della Salute. L’indagine stimerà la prevalenza della variante Omicron in Italia.

Le altre ipotesi che saranno discusse in cabina di regia riguardano l’obbligo di mascherine all’aperto e la possibilità di chiedere un tampone, oltre al Green pass, per accedere a locali al chiuso particolarmente affollati. Secondo indiscrezioni, inoltre, la durate del certificato verde potrebbe essere ulteriormente diminuita.

Novità anche per le modalità per la revoca del Green pass quando il possessore risulti positivo al test anti Covid. Il Dpcm è in Gazzetta ufficiale: a generare la revoca automatica in caso di positività è la ‘Piattaforma nazionale-Dgc‘. La stessa revoca sarà comunicata anche al Gateway europeo. Sarà poi annullata automaticamente a seguito dell’emissione della certificazione verde di guarigione.