Covid, boom di contagi a dicembre: il vademecum per proteggersi durante le feste

Covid, boom di contagi: il vademecum per proteggersi durante le feste

Continuano a crescere i contagi con il picco di casi Covid che, secondo gli esperti, potrebbe essere raggiunto tra Natale e Capodanno.

Anche se la situazione negli ospedali resta sotto controllo, è bene avere alcuni accorgimenti, soprattutto durante le feste, volti a proteggere in particolar modo i più fragili.

Prima di vedere amici e parenti, è consigliato fare un tampone: può bastare anche un test rapido ormai facilmente reperibile nei supermercati o nelle farmacie anche a prezzi ridotti rispetto agli anni scorsi.

In caso di positività, secondo le norme del governo, non è necessario restare in isolamento. Il ministero della Salute, però, raccomanda comunque di restare a casa finché si hanno sintomi, l’utilizzo della mascherina Ffp2 se si entra in contatto con altre persone ed evitare luoghi affollati.

Anche per quanto riguarda il luogo di lavoro non c’è più l’obbligo di restare a casa o indossare la mascherina, anche se, come detto, il ministero raccomanda comunque di restare a casa fino a quando non si hanno più sintomi.

Per le tavolate natalizie gli esperti ricordano, ancora una volta, la necessità di proteggere i più fragili: nonni anziani, donne in gravidanza, immunodepressi e malati. Per le persone con patologie o con più di 60 anni è consigliato il vaccino.