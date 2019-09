Incidente stradale a Napoli nella notte tra sabato 28 e domenica 29 settembre, coinvolta anche una ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Nella zona di Fuorigrotta, una Bmw si è schiantata contro un tabellone stradale all’uscita da un tunnel. A bordo della vettura c’erano cinque giovani.

Alla guida della macchina c’era un 26enne, che ha perso il controllo del mezzo. L’auto, dopo lo schianto conto il tabellone, si è accartocciata su se stessa. A bordo c’erano altri quattro passeggeri, tra cui due ragazze 25enne e una 35enne.

Per estrarre le cinque persone dal veicolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Tra le persone che erano a bordo della vettura c’era anche Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne.

Non è l’unica persona coinvolta nell’incidente che ha dei legami con la trasmissione in onda sulle reti Mediaset. A bordo della macchina c’era infatti anche Dalila Branzani, sorella del tronista Oscar Branzani.

È stata proprio quest’ultima a riportare le conseguenze peggiori. La ragazza è infatti in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli di Napoli. Le altre due ragazze ferite sono Annalisa D’Errico e Maddalena Ferrara.

L’altra persona coinvolta nell’incidente è Nunzio Moccia, anche lui protagonista di alcune comparsate in televisione.

Gli inquirenti sono al lavoro in queste ore per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo quanto è emerso finora, il conducente della vettura avrebbe perso il controllo, forse perché era in stato di ebbrezza, anche se l’ipotesi non è ancora stata confermata in via ufficiale.

Non è nemmeno chiaro al momento se si trovassero nello stesso stato anche gli altri quattro passeggeri. È già emerso però un particolare significativo: nella Bmw infatti sono state trovate delle bottiglie di superalcolici.

Nelle prossime ore verrà fatta ulteriore chiarezza su quanto accaduto.

