Prove tecniche d’estate a Porto Cesareo, in Salento, dove i gestori dello stabilimento Lido Bacino Grande hanno effettuato alcune prove per salvare la stagione balneare e permettere ai turisti di andare al mare, rispettando le norme di distanziamento sociale, obbligatorie a causa dell’epidemia di Coronavirus. Intervistato dal Tgr Puglia, uno dei balneari dello stabilimento di Porto Cesareo ha illustrato alcune delle prove effettuate in questi giorni, che prevedono spazi di 10 metri quadrati sulla sabbia, delimitati da picchetti e corde. Ogni spazio ha a disposizione un ombrellone e due lettini, distanti almeno un metro l’uno dall’altro, mentre tra le varie zone assegnate vi sono almeno 3 metri di distanza. A separare gli spazi con ombrelloni e sdraio è un corridoio centrale, utile per raggiungere il bagnasciuga, rispettando comunque le regole di distanziamento sociale.

La nuova disposizione porterebbe ad una riduzione di un terzo di ombrelloni e lettini con un inevitabile calo del fatturato. Tuttavia, l’obiettivo principale al momento è quello di riuscire a salvare la stagione, anche se in maniera contigentata.

