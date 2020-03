Coronavirus, Mattarella: “Richiesta stessa unità del dopoguerra”

Torna a parlare agli italiani il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in questi giorni difficili legati all’emergenza Coronavirus. Il lavoro del Quirinale prosegue nell’ombra per tenere uniti maggioranza e opposizioni ed evitare una crisi istituzionale che non farebbe altro che aggravare le cose, oltre a lanciare messaggi di speranza ai cittadini.

Dopo il messaggio di domenica scorsa rivolto agli anziani, Mattarella oggi, 24 marzo 2020, ha parlato nuovamente in occasione del 76esimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine.”Quest’anno – dice il presidente della Repubblica – con grande rammarico, non sarà possibile incontrarsi, nel giorno del 76° anniversario, al mausoleo delle Fosse Ardeatine per ascoltare, insieme alle loro famiglie e con sempre uguale commozione”.

Il Capo dello Stato nel suo messaggio sottolinea quanto quella triste vicenda del passato possa essere di insegnamento per la situazione attuale: “L’eccidio delle Ardeatine ha costituito una delle pagine più dolorose della storia recente del nostro Paese. I valori del rispetto della vita e della solidarietà che ci sorreggono in questo periodo, segnato da una grave emergenza sanitaria, rafforzano il dovere di rendere omaggio a quei morti innocenti”. E ancora: “Al termine di quegli anni terribili, segnati dalla dittatura e dalla guerra, l’unità del popolo italiano consentì la rinascita morale, civile, economica, sociale della nostra Nazione. La stessa unità che ci è richiesta, oggi, in un momento difficile per l’intera comunità”.

