Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 29 giugno: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati sono disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 29 giugno.

Secondo il bollettino di oggi, in Italia ci sono 16.496 persone attualmente positive al Coronavirus (+185 rispetto a ieri), 37.744 morti (+6) e 189.196 guariti (+305) per un totale di 240.436 casi (+126). Prosegue il calo dei ricoveri: -40 in regime ordinario (1.120 totali) e -2 terapie intensive (96 totali). I pazienti in isolamento domiciliare sono infine 15.280 (-143 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 27.218 tamponi, a fronte dei 37.346 di ieri.

Leggi anche: 1. Quella ridicola passerella di Bergamo e lo Stato incapace di chiedere scusa (di G. Gambino) / 2. Chili di droga seppelliti sottoterra e pusher camuffati da rider: così lo spaccio è andato avanti durante il lockdown

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Mondragone, contestato Salvini: il leader della Lega interrompe il discorso Dal revenge porn al caso Vannini: chi c’è davvero dietro la misteriosa società Emme Team? Il Covid e le conferenze stampa. Ora che il distanziamento sociale è scomparso va tutto bene? (di G. Cavalli)