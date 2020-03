Coronavirus: “In Giappone c’è un farmaco efficace, che vi stanno nascondendo” | VIDEO

Debunking: Cosa c’è di vero? Qui è disponibile il nostro fact cheking sul filmato. “In Giappone c’è un farmaco efficace contro il Coronavirus che vi stanno nascondendo”: è questo, in sintesi, il messaggio che viene lanciato su un video, divenuto virale sul web, di un farmacista italiano, che afferma di conoscere una verità evidentemente sconosciuta quantomeno ai suoi connazionali. Nel filmato, infatti, Cristiano Aresu, un farmacista in vacanza in Giappone che ha pubblicato il video sul suo profilo Facebook, dichiara che in Giappone l’epidemia di Covid-19 non si è diffusa grazie a un farmaco, utilizzato solitamente per l’influenza, di nome Avigan. A dimostrazione di ciò c’è il fatto che nel Paese del Sol Levante la vita prosegue come se nulla fosse, come dimostrano anche le immagini di Aresu, realizzate nel centro di Tokyo. Il video è in breve tempo diventato virale sul web, dove in poche ore ha ricevuto centinaia di condivisioni. • Ma cosa c’è di vero? Qui è disponibile il nostro fact cheking sul filmato.

