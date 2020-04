Coronavirus, l’inseguimento folle tra Carabiniere e Runner | VIDEO

Una scena che in diverse circostanze potrebbe dirsi comica è quella che si è verificata su una spiaggia di Pescara dove è avvenuto un inseguimento tra un carabiniere e un runner. Per via dell’emergenza sanitaria del Coronavirus è stato ordinato agli italiani di rispettare la quarantena e le forze dell’ordine hanno aumentato i controlli sulle uscite dei cittadini.

Nel video si vede il runner che sfugge al controllo del Carabiniere. E il militare inizia così l’inseguimento. La scena è stata filmata con un cellulare da un gruppo di giovani. Nel video si sentono i commenti: “Il corridore con la maglia rossa va molto veloce… veloce… veloce…”. E l’altro dice: “Non si ferma , non si ferma!”. Alla fine dell’inseguimento il runner è stato fermato e multato per 4 mila euro.

