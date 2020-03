Coronavirus, Burioni contro Donald Trump: “Non sottovaluti il virus”

Da giorni, Roberto Burioni sta mettendo in guardia le persone sulla pericolosità del Coronavirus: questa volta a essere finito nel mirino del virologo è stato nientemeno che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Burioni, infatti, si è scagliato contro Trump, che sul suo profilo Twitter ha minimizzato l’epidemia di Covid-19 scrivendo: “L’anno scorso 37mila americani sono morti per l’influenza comune. In media ogni anno ne muoiono tra i 27mila e i 70mila. Niente è chiuso, la vita e l’economia vanno avanti. In questo momento ci sono 546 casi confermati di Coronavirus e 22 morti. Pensaci!”.

Il tweet, però, non è per nulla nulla piaciuto a Burioni che ha prontamente risposto: “Signor Presidente, mentre tutti gli americani hanno un certo grado di immunità contro l’influenza stagionale, non esiste alcuna immunità contro questo nuovo Coronavirus. Il virus è pericoloso, si diffonde molto rapidamente e penso che sottovalutare questa malattia infettiva sarebbe un errore mortale”.

Qualche giorno prima, invece, era stato l’imprenditore Elon Musk a essere “blastato” dal virologo. Musk, invece, sul suo profilo Twitter aveva scritto: “Il panico per il Coronavirus è da stupidi” con Burioni che aveva prontamente risposto: “L’epidemia di babbei è già una pandemia”.

