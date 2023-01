Coppia regala il suo cane a un 70enne rimasto solo: lui lo uccide dopo poche ore

Avevano affidato il loro cane a un pensionato rimasto solo, come gesto di generosità. Dopo poche ore hanno però scoperto che il 71enne, anziché prendersi cura di lui, lo aveva ucciso brutalmente.

Una storia tragica che arriva da Wanze, vicino alla città belga di Liegi. Qui una coppia di Colfontaine aveva deciso di assistere un anziano, depresso e solo dopo la morte del suo cane Bouba, di 10 anni.

“Il mio vecchio cane mi ha lasciato e da quando non c’è più non ho notizie della mia famiglia e anche dei miei vecchi amici qui non vedo più nessuno. La presenza di un animale potrebbe aiutarmi”, aveva dichiarato l’anziano al quotidiano belga Sud Info. L’appello dell’uomo avevano convinto i padroni del piccolo Pantoufle, un maltesino di quattro anni, ad affidarlo all’anziano per alcune ore al giorno, almeno inizialmente. L’idea era quella di lasciarlo poi all’uomo, con la possibilità di andarlo a visitare. Non è andata così. Poco dopo averlo lasciato, l’uomo esasperato dal continuo abbaiare del cane, lo ha ucciso tagliandogli la gola.

Ha poi raccontato quanto accaduto alla coppia, che non ha potuto fare altro che tornare nella sua abitazione e recuperare i resti del cane. “Lo seppelliremo nel nostro giardino”, le uniche dichiarazioni rilasciate a caldo dai coniugi.