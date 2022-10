Cinghiali fanno irruzione in una scuola nel Pescarese: paura tra i bambini

Dopo aver sfondato la rete di recinzione del giardino e poi il vetro dell’ingresso, una famiglia di quattro cinghiali è entrata in una scuola dell’infanzia a Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, generando paura tra i presenti. Il più grande degli animali del gruppo è entrato in un’aula dove c’erano circa 15 bambini a fare lezione: i piccoli si sono spaventati, urlando e saltando sui banchi. Una maestra ha provato a frapporsi tra i giovanissimi scolari e il cinghiale, riportando una leggera ferita a un fianco dopo aver urtato contro un armadietto. Le urla hanno attirato l’attenzione del cuoco della mensa, che è riuscito ad evacuare l’aula mentre l’animale, spaventato, girava all’impazzata colpendo sedie e banchi.

Da una porta di sicurezza il cinghiale è stato fatto uscire, si è poi allontanato insieme al resto del gruppo, compresi due cuccioli. Non ci sono feriti tra i bambini, solo un grande spavento. I carabinieri forestali sono intervenuti sul posto per accertarsi che non ci fossero criticità. Arrivati anche i vigili del fuoco e il sindaco Salvatore Lagatta. In breve sono giunti anche i genitori, che hanno portato a casa i piccoli dopo averli tranquillizzati. La posizione della scuola ha inciso sui fatti: si trova a contatto con un bosco proprio accanto a una montagna, in una zona periferica del paese nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.