Cicciolina fa arrestare il figlio: “Mi ha minacciata con un taser”

Ilona Staller, l’ex pornostar nota con il nome d’arte di Cicciolina, ha denunciato Ludwig Koons, il figlio che l’ex attrice hard ha avuto con il famoso artista Jeff Koons, con il ragazzo che è stato arrestato e successivamente liberato.

Secondo quanto ricostruito, la vicenda si sarebbe svolta a Roma, in zona Cassia, nel pomeriggio di martedì 27 giugno. Cicciolina sarebbe stata minacciata dal figlio con un taser, che lo avrebbe utilizzato per estorcerle del denaro.

“È falso – si è difeso il ragazzo davanti al giudice secondo quanto rivela La Repubblica – io e mia madre abbiamo dei battibecchi, ma non l’ho mai minacciata con il taser. Lo giuro. È una cosa che non mi appartiene. Il teaser ritrovato? Me lo ha regalato un mio amico, non dovevo fare male a nessuno. E non sapevo fosse illegale”.

Quando i carabinieri sono arrivati nell’abitazione, in seguito alla denuncia di Cicciolina, hanno trovato il taser su un tavolo, nei pressi della camera da letto.

Ludwig Koons è stato arrestato e successivamente liberato con il giudice di Roma che ha applicato il divieto di dimora nella Capitale.

Il 13 aprile scorso, Ludwig Koons era stato destinatario della misura della libertà vigilata, misura che gli vietava, tra le altre cose, la detenzione di qualsiasi arma.