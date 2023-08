Chiara Ferragni contro Giambruno: “La donna è sempre colpevolizzata”

Anche Chiara Ferragni critica Andrea Giambruno, il giornalista e compagno della premier Giorgia Meloni, finito al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni sulle violenze sessuali avvenute a Palermo e a Caivano.

Nel corso della sua trasmissione, Diario del giorno, infatti, Giambruno ha dichiarato: “Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti – non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo – ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”.

Affermazioni che hanno provocato numerose polemiche e che non hanno lasciato indifferente Chiara Ferragni, che ha espresso la sua opinione sulla vicenda attraverso un post pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram.

Gossip / “Non dire cretinate”: Chiara Ferragni infuriata con una follower per un commento su The Ferragnez

“Stranamente è sempre la donna ad essere colpevolizzata: victim blaming allo stato puro” ha scritto l’influencer.

Successivamente, Chiara Ferragni ha ricondiviso un post Ilaria Maria Dondi, giornalista e direttrice di Roba da Donne, in cui si legge: “Ci tengo a ricordare ad Andrea Giambruno e ad altri colleghi che non abbiamo problemi con i lupi; e neppure con giganti buoni, mostri, cani e bestie varie. Il nostro problema sono gli uomini, come loro”.