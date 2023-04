Dagli insulti a Fedez alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale: chi è Achille Costacurta

Resistenza e violenza a pubblico ufficiale: Achille Costacurta, figlio dell’ex campione del Milan Billy Costacurta e dell’attrice Martina Colombari, è stato denunciato per aver colpito con un pugno un vigile lo scorso 19 aprile, in seguito a una sfuriata che il giovane avrebbe avuto su un taxi. Si è scusato oggi sui social, ma il ragazzo – classe 2004, poco più che maggiorenne – rischia il processo. È l’unico figlio della coppia, nel 2021 su Instagram lanciò un’accusa pesante dicendo di essere stato aggredito da alcuni poliziotti a Parma, che gli avrebbero perforato il timpano, perché aveva violato il coprifuoco durante le regole in vigore per il lockdown.

Una storia che non ha più avuto seguito. Durante la pandemia avrebbe vissuto momenti difficili, come successo a molti suoi coetanei, e i genitori avrebbero spinto affinché iniziasse un percorso con uno psicologo. “Chiedere un aiuto esterno da un esperto o uno psicologo, nei momenti di difficoltà, non è qualcosa di cui ci si debba vergognare”, dissero Costacurta e Colombari, esasperati dai continui litigi. Achille Costacurta ha frequentato la Scuola Paritaria Loviss, nelle Marche: non ha voluto seguire le orme del padre nel calcio, preferendo dedicarsi allo spettacolo e alla moda, come la madre. Con lei ha partecipato all’edizione 2023 di “Pechino Express” e sono stati eliminati il 14 aprile.

La coppia madre-figlio ha convinto gli spettatori nonostante qualche screzio. Intemperanze che recentemente Achille ha avuto anche con Fedez, attaccato ricordando uno sgarbo che il cantante gli fece quando lui era piccolo: “Questo str***o. Quando avevo l’età di Leone io gentilmente gli ho chiesto una foto e lui sgarbatamente mi ha mandato via dicendo che doveva mangiare”.