Foggia, adescano una 13enne sui social, poi la drogano e la stuprano: arrestati tre ventenni

Tre ventenni sono stati arrestati al termine delle indagini coordinate e dirette dalla Procura di Foggia su quanto accaduto a Cerignola lo scorso ottobre: secondo l’accusa, avrebbero venduto droga a una 13enne, e dopo avergliela fatta assumere l’hanno stuprata in un garage.

“Violenza sessuale di gruppo” e “cessione di sostanza stupefacente” i capi d’accusa, entrambi aggravati dalla giovane età della vittima.

Gli agenti hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Foggia.

Secondo gli elementi raccolti dai poliziotti della squadra mobile di Foggia e del commissariato di Cerignola la ragazzina sarebbe stata adescata sui social da uno del “branco”, che l’avrebbe poi invitata nel box dove sarebbe avvenuta la violenza.

Il luogo è in una zona isolata di Cerignola, la giovane sarebbe stata costretta ad avere rapporti sessuali a turno con ognuno dei ventenni.

“Siamo letteralmente sconvolti dalla notizia della presunta violenza sessuale consumatasi nella nostra città. Attendiamo che le indagini facciano il loro corso per accertare in maniera definitiva cosa sia successo in quel garage”, aveva dichiarato l’assessora ai Servizi sociali del Comune, Maria Dibisceglia.