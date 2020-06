Centro estivo chiuso a Bologna: l’educatrice è positiva al Coronavirus

Centro estivo chiuso a Bologna: l’educatrice ha il Coronavirus

Il centro estivo della scuola d’infanzia del Collegio San Luigi a Bologna è stato chiuso dopo che un’educatrice è risultata positiva al Coronavirus. La docente e i cinque bambini, tra i 3 e i 5 anni, del suo gruppo sono in isolamento. A riportare la notizia è Il Resto del Carlino. “La decisione della chiusura totale è stata presa di comune accordo da noi e dai genitori, perché per l’Ausl sarebbe stato sufficiente sospendere l’attività della bolla guidata dall’educatrice contagiata, ma per maggiore sicurezza si è deciso di chiudere questa avventura”, spiega Maria Maddalena Bottazzo, coordinatrice della didattica della scuola.

Il centro estivo a cui partecipavano 15 bambini era iniziata l’11 giugno e si sarebbe dovuta concludere il 17 luglio. “La nostra collega aveva la febbre e così nel pomeriggio è andata al Pronto soccorso del Sant’Orsola – ha spiegato al Resto del Carlino la coordinatrice – dove tutti si sono prodigati per lei quando hanno saputo che era un’insegnante. Per fortuna ha sintomi lievi che al termine dei controlli le hanno permesso di rientrare a casa e attendere l’esito del tampone che è arrivato domenica mattina”.

