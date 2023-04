Casalnuovo, la donna che ha investito e ucciso la figlia di 7 anni per errore non aveva la patente

Con il passare delle ore vanno via via delineandosi i contorni della tragedia nella quale ieri pomeriggio ha perso la vita una bimba di 7 anni di Casalnuovo di Napoli. Inizialmente si era parlato di una vittima ancora più giovane (4 anni), e di un “pirata della strada” che l’avrebbe colpita per poi scappare senza prestare soccorso. Ma le cose stanno diversamente. A investire la piccola è stata la madre, che stava effettuando una manovra alla guida dell’auto del compagno.

L’ipotesi al vaglio dei carabinieri è che, in un’area adibita a parcheggio e in quel momento libera, fosse al volante dell’Audi A3 per fare pratica per la patente. La bimba e il compagno della donna stavano assistendo da dietro, quando – forse per un errore con la frizione – l’auto gli è finita addosso. L’uomo ha tentato di fermare il mezzo a mani nude, invano. È stato portato al pronto soccorso dell’ospedale La Schiana di Pozzuoli per alcune ferite non gravi. La bimba è rimasta schiacciata tra la parte posteriore della macchina e un palo di ferro, è morta quasi subito. La donna, sotto choc, sarà ascoltata dalle autorità.

La salma della bambina è stata sequestrata, così come l’auto: sono a disposizione dell’autorità giudiziaria di Nola per tutti gli accertamenti del caso. Verrà disposta un’autopsia e sul mezzo verranno eseguiti rilievi per accertare eventuali malfunzionamenti. “Non ci sono parole, il cuore in mille pezzi. Che terribile tragedia”, ha detto il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia che ha fatto della sicurezza stradale una delle priorità della sua amministrazione: proprio nelle scorse settimane ha immesso in servizio numerosi nuovi agenti della polizia locale.