È morto Carmine Diamante: il cantante neomelodico folgorato da una scarica elettrica nel giardino di casa

È morto il cantante neomelodico Carmine Diamante

Tragedia a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove Carmine Saturno, cantante neomelodico noto come Carmine Diamante, è morto folgorato da una scarica elettrice.

La tragedia è avvenuta nella giornata di domenica 8 settembre: l’artista stava giocando con i nipoti nel giardino di una casa dove i genitori stavano trascorrendo le vacanze, quando ha toccato un rubinetto che probabilmente era vicino a un filo della corrente elettrica scoperto.

L’uomo, 36 anni, ha immediatamente perso conoscenza. Trasportato d’urgenza in ospedale, è arrivato al pronto soccorso ormai senza vita.

Sul luogo della tragedia sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri, che ora dovranno ricostruire la dinamica esatta della vicenda.

Carmine Diamante era sposato con Paola Conte, parrucchiera a Grazzanise: la donna vent’anni fa aveva iniziato un lungo percorso di transizione. La coppia stava tentando di adottare un bambino.

Numerosi i messaggi di cordoglio circolati sui social dove l’artista era molto conosciuto e apprezzato. “Non è possibile morire così giovane. Conoscevo Carmine artisticamente, un ragazzo pieno dì voglia di vivere con tanti progetti svaniti nel nulla Carmine Diamante ora farai cantare gli angeli del paradiso” è uno dei messaggi che si leggono su Instagram.

E ancora: “Avevi una vita davanti come artista neomelodico, come marito, come essere umano. I dolori si accumulano nel cuore spezzandolo in miliardi di pezzi, ma noi dobbiamo essere forti per portare il vostro vissuto non solo nel cuore ma anche nella mente”.