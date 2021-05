Cannabis gratis a domicilio: il rider che la distribuisce a chi ha un reddito basso

Cannabis (light) di cittadinanza

“Marijuana di cittadinanza” è l’iniziativa lanciata da Just Mary, società italiana di delivery di cannabis light. Un regalo destinato a coloro che, a causa di una situazione economica o psicologica difficile in tempi di Covid, sono alla ricerca di un modo efficace di rilassarsi.

Per usufruire del servizio (anonimo), basta collegarsi al sito della società di cannabis light e compilare un modulo che certifichi la propria situazione economica. “Lanciamo la cannabis light di cittadinanza: marijuana light gratis per gli Italiani con ISEE al di sotto dei 40.000 euro – spiega Elio Viola, il co-founder di Just Mary a Repubblica – Per accedere all’iniziativa è sufficiente inviarci via chat, tramite il nostro sito, l’ISEE relativo all’anno 2020, insieme alla richiesta”.

“Ad ogni nucleo famigliare che aderirà all’iniziativa regaleremo 1 grammo di cannabis light legale. Sarà inoltre possibile aderire alla marijuana light di cittadinanza più d’una volta, con un massimo di una volta al mese. Speriamo veramente di regalare una serata di serenità a chi vive un momento di difficoltà, economica o psicologica” aggiunge Matteo Moretti, Ceo di JustMary.

La “Cannabis light di cittadinanza” potrà essere chiesta una volta al mese, direttamente a domicilio dalle 18 a mezzanotte. La consegna è attiva a Milano, Torino, Firenze, Roma, Monza e Catania.

