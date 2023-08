Cani bagnino salvano due bimbi di 8 e 9 anni che rischiano di affogare

Cani eroi. Due cuginetti di 8 e 9 anni sono stati soccorsi dai cani bagnino della Scuola Italiana Cani Salvataggio a Soverato, in provincia di Catanzaro. Cloe, labrador di 9 anni, Ray, golden retriever di 2 anni, insieme a Lola, labrador di 2 anni e mezzo, Birba, labrador di 4 anni e Zoe, labrador di 6 anni, sono stati i protagonisti di un salvataggio nel giorno di ferragosto sulla spiaggia libera dell’Ippocampo, dove le Unità Cinofile della SICS operano da sette anni e dove sono diventate un punto di riferimento dei bagnanti dell’affollatissima spiaggia calabrese.

Intorno alle 15.30, i due bambini giocavano a palla sulla riva. A un tratto, il vento ha spinto il pallone in acqua e uno dei due bimbi si è tuffato per recuperarlo. Dopo un breve tratto, il bimbo ha chiesto aiuto verso la spiaggia. Nel frattempo anche il secondo bambino si era allontanato in mare sperando di raggiungere la palla, ma impaurito dalle grida del cuginetto, si è arreso e ha chiesto anche lui aiuto.

Le Unità Cinofili della SICS, ancora prima della richiesta di intervento da parte dei bambini, si erano già tuffati, perché vani erano stati i tentativi di richiamo effettuati con il fischietto. I bambini, due turisti calabresi, sono stati raggiunti, messi in sicurezza e tranquillizzati. I cuginetti sono stati poi riconsegnati ai genitori, che hanno potuto riabbracciarli e tornare al loro pomeriggio di vacanza. La famiglia dei due bimbi ha ringraziato più volte gli uomini della Guardia Costiera e quelli delle Unità Cinofile che hanno fornito il pronto soccorso. In poche ore, quando si sono tranquillizzati, i due piccoli si sono poi avvicinati ai cani per ringraziarli con carezze e coccole.