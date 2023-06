Un’automobile, sulla via Pontina, in direzione Roma, ha lanciato sul ciglio della strada un cane. La denuncia è dell’Associazione Internazionale per la protezione degli animali di Latina e provincia. Un ragazzo avrebbe visto la scena e “ha riferito che l’auto era di colore grigio con un portapacchi”.

“Se qualcuno ha assistito alla scena ci può contattare. Ci hanno chiamato denunciando di aver visto una macchina lanciarlo velocemente. Siamo subito partiti, ma non abbiamo fatto in tempo”, fa sapere l’associazione. L’animale, sprovvisto di chip, non è sopravvissuto al colpo e purtroppo è morto poco dopo. “È stato lanciato di fronte al distributore, a poca distanza dal metano auto”, hanno poi aggiunto, specificando che, per cercare di rintracciare l’uomo alla guida dell’automobile grigia, hanno già chiesto di poter visionare le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza.