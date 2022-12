Bologna, cartomante evade il fisco per un milione di euro in sei anni

I militari della Guardia di finanza di Bologna hanno scoperto che una sedicente cartomante truffava i suoi clienti, oltre ad evaso il Fisco per sei anni fino a un milione di euro.

La dignora Rita Laffi operava in Zola Predosa, in provincia di Bologna. Vendeva a prezzi elevatissimi porta fortuna miracolosi ai suoi clienti, offriva loro rituali magici di protezione. Il Fisco l’ha evaso grazie ai cospicui pagamenti riscossi in nero.

L’indagine del nucleo di polizia economico finanziaria è partita alla fine dello scorso anno e ha permesso di ricostruire ingenti incassi derivanti dalle molteplici attività svolte dalla donna.

Le Fiamme gialle hanno identificato 100 clienti abituali, la maggior parte dei quali in condizioni di assoluta fragilità emotiva. I quali, con cadenza mensile o settimanale, richiedevano le “prestazioni magiche”.

Grazie alla ricchezza accumulata negli anni, la cartomante aveva un elevatissimo tenore di vita. Oltre ad abiti griffati e viaggi in giro per il mondo, possedeva una villa con piscina, sauna e palestra. V

Durante una perquisizione, il fiuto del cash dog Westy – un pastore tedesco specializzato nel fiutare l’odore della carta filigranata e degli inchiostri impiegati per la stampa delle banconote – ha permesso di scoprire denaro contante nascosto nell’armadio di una delle camere da letto (circa 7 mila euro, in banconote di grosso taglio, molte delle quali da 500 euro).

L’Autorità giudiziaria ha quindi disposto il sequestro preventivo dei beni mobili e immobili a lei riconducibili, fino alla concorrenza del profitto del reato, quantificato in 200 mila euro.