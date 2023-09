Bici lanciata dai Murazzi, tre minorenni condannati per tentato omicidio: pene fino a 9 anni

Avevano lanciato una bicicletta dalla balaustra dei Murazzi, colpendo in testa lo studente universitario Mauro Glorioso. Ieri il tribunale dei minori ha condannato tre dei cinque membri del gruppo che la sera del 21 gennaio ha rischiato di uccidere lo studente palermitano, 23 anni, tuttora in cura all’ospedale.

Le condanne sono a 9 anni e 9 mesi per il 17enne della banda, di 9 anni e 4 mesi per il 15enne e di 6 anni e 8 mesi per la ragazza. Si tratta di pene inferiori rispetto alle richieste avanzate dalla procuratrice capo dei minori di Torino Emma Avezzù, che per i tre adolescenti voleva condanne tra i 9 e i 14 anni. Respinta anche la richiesta della difesa, che per i tre adolescenti aveva chiesto la messa alla prova.

Sono accusati di tentato omicidio anche i due membri maggiorenni del gruppo, un ragazzo e una ragazza di 18 anni.

“Spero che i ragazzi si rendano conto che non la vita non si può giocare. Spero che tutto questo possa avere un significato: mio figlio non ne lo riconsegneranno nelle condizioni di prima, non tornerà com’era”, ha commentato il padre di Mauro Glorioso, Giuseppe. “Il problema delle baby gang è ormai dilagante ma i giovani che hanno comportamenti devianti devono capire che quando si sbaglia si rischia seriamente”, ha aggiunto.

“Non è con una sentenza tristemente esemplare che si risolve un problema sociale, come quello della delinquenza giovanile. Questa sentenza forse farà comodo a qualcuno”, ha commentato invece l’avvocato Domenico Peila, che assiste l’imputato 15enne.