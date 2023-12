Beppe Grillo ricoverato all’ospedale di Cecina, come sta: le condizioni

Beppe Grillo è ricoverato all’ospedale di Cecina dalla scorsa domenica: secondo quanto scrive Il Tirreno il comico e fondatore del M5S si è recato al pronto soccorso in seguito a un lieve malore ed è stato trattenuto per accertamenti.

Il problema che lo ha colpito non è considerato grave e le condizioni generali di salute sono buone: i medici hanno deciso di tenerlo sotto osservazione per qualche giorno e potrebbero dimetterlo già nel pomeriggio di oggi, martedì 12 dicembre. Il comico è stato sottoposto ad alcuni esami e terapie.

Grillo, come noto, ha una villa a Marina di Bibbona, in provincia di Livorno, ed è probabile che si trovasse lì quando ha deciso di recarsi al pronto soccorso di Cecina.

Da parte del comico non è vi è stata alcuna comunicazione ufficiale: se il blog è del garante del M5S risulta essere aggiornato in tempo reale, infatti, sui social Beppe Grillo non scrive nulla dal 7 dicembre scorso.

Anche il Movimento 5 Stelle non ha dato aggiornamenti sulle condizioni di Grillo anche se, come detto in precedenza, il comico non dovrebbe avere nulla di grave e dovrebbe essere dimesso già nelle prossime ore.