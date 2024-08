Un uomo di 36 anni è morto facendo base jumping dalla ferrata del Piz da Lech, in Alto Adige. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, martedì 6 agosto. Al momento non si conosce l’identità della vittima. Si sa solo che era residente in Lombardia.

Il base jumping è uno sport estremo che consiste nel lanciarsi nel vuoto da varie superfici, rilievi naturali, edifici o ponti, e atterrare mediante un paracadute.

Nel lancio del 36enne evidentemente qualcosa è andato storto, ma non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, ad allertare i soccorsi sono state le cinque persone con cui il 36enne si era dato appuntamento per fare base jumping. Gli altri cinque si sono allarmati non vedendo il compagno atterrare nel punto concordato, un prato in località Colfosco.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Aiut Alpinisc Alta Badia, la Polizia locale e i Carabinieri. Il corpo della vittima è stato recuperato con un elicottero in un canalone ghiacciato a 2.400 metri di quota, una zona impervia e priva di sentieri.

