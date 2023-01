Bandiere a mezz’asta in Italia per i funerali del Papa emerito: è polemica

Bandiere a mezz’asta oggi in Italia per i funerali del Papa emerito

È polemica per la decisione del governo di ordinare le bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici di tutta Italia in occasione dei funerali del Papa emerito Benedetto XVI in programma oggi, giovedì 5 gennaio 2023, in piazza San Pietro.

“In occasione delle esequie solenni del Papa emerito Benedetto XVI, la Presidenza del Consiglio ha disposto per il 5 gennaio 2023 l’imbandieramento a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale”: è quanto si legge in una nota diramata dal governo italiano.

Si tratta di un vero e proprio paradosso dal momento che nessuna disposizione del genere è stata imposta in Vaticano dove non è stato proclamato il lutto.

“Domani (oggi ndr) in Vaticano tutti gli uffici resteranno regolarmente aperti, ma i dipendenti che lo vorranno potranno partecipare ai funerali, a patto però che il funzionamento di tutte le attività essenziali venga garantito” ha dichiarato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

La giornata di lutto in Vaticano, spiegano gli esperti, viene infatti diramata solamente con la morte del Pontefice regnante, che apre il periodo della Sede Vacante, ovvero il lasso di tempo che trascorre tra il decesso del Papa e l’elezione di un nuovo Santo Padre.

La decisione del governo italiano di imporre le bandiere a mezz’asta ha provocato numerosi polemiche soprattutto sul web. In molti, infatti, hanno ricordato come l’Italia sia uno stato laico.