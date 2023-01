Funerali Papa Ratzinger diretta live: le esequie di Benedetto XVI

Si sono svolti sul sagrato di Piazza San Pietro a Roma i funerali del Papa emerito Benedetto XVI, nato Joseph Ratzinger, deceduto lo scorso 31 dicembre all’età di 95 anni.

Le esequie, officiate da Papa Francesco, hanno visto la partecipazione di oltre 50mila fedeli e la presenza di numerosi capi di Stato e primi ministri, tra i quali il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

“Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire definitivamente e per sempre la sua voce” ha dichiarato il Pontefice nel corso dell’omelia.

“Affidiamo il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l’olio del Vangelo, che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita” ha aggiunto Francesco con la folla che, al termine dei funerali, ha lanciato il grido “Santo subito”.

Al termine delle esequie, la bara è stata trasportata all’interno della Basilica di San Pietro per essere tumulata nelle Grotte Vaticane.

La cronaca

Ore 10,50 – Terminano i funerali, la folla grida “Santo subito” – Sono terminate le esequie del Papa emerito Joseph Ratzinger. Dopo l’ultimo Amen pronunciato da Papa Francesco dalla folla si è alzato il grido “Santo subito”.

Ore 10,00 – Papa Francesco: “Grazie per sapienza e dedizione” – “Anche noi, saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimonianza che marcò la sua vita, vogliamo, come comunità ecclesiale, seguire le sue orme e affidare il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l’olio del Vangelo, che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita”: lo ha dichiarato Papa Francesco durante l’omelia. “Siamo qui – ha aggiunto il Pontefice – con il profumo della gratitudine e l’unguento della speranza per dimostrargli, ancora una volta, l’amore che non si perde; vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza, delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni”.

Ore 9,30 – Iniziati i funerali del Papa emerito – Sono iniziati i funerali del Papa emerito Benedetto XVI. A celebrare la cerimonia è il Santo Padre Francesco.

Ore 9,00 – Arrivato Mattarella – Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato sul sagrato di piazza San Pietro per assistere ai funerali del Papa emerito.

Ore 8,50 – Il feretro di Benedetto XVI arrivato in Piazza San Pietro – È stato trasportato al centro di Piazza San Pietro il feretro del Papa emerito Benedetto XVI.

08,00 – Centinaia di persone in fila – Già dalle prime luci dell’alba centinaia di fedeli erano in fila per poter assistere ai funerali del Papa emerito Benedetto XVI. Non saranno funerali di Stato, dato che con le sue dimissioni Benedetto XVI aveva smesso di essere capo di stato della Città del Vaticano. È una differenza formale più che sostanziale: i capi di stato di tutto il mondo potranno decidere ugualmente se andare al funerale, ma lo faranno in forma privata e non come rappresentanti del proprio Paese. Una volta terminato il funerale, la salma di Benedetto XVI verrà sepolta nelle grotte vaticane, sotto la basilica di San Pietro, dove sono seppelliti molti altri papi.

Streaming e tv

Dove vedere i funerali di Papa Ratzinger in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 e Tv2000 dalle 9 di oggi, 5 gennaio 2023. L’inizio della cerimonia funebre di Benedetto XVI, celebrata da Papa Francesco, sarà per le ore 9.30. Il rito funebre sarà trasmesso in mondovisione. Garantita la diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 9.00.