Con una pallonata rompe la pianta del vicino, bambino di 11 anni lascia un biglietto e 5 euro per il danno

Bambino di 11 anni rompe una pianta del vicino con una pallonata: il biglietto è virale

Un bambino di 11 anni ha rotto il vaso della pianta del vicino di casa con una pallonata e per scusarsi ha lasciato un biglietto accompagnato da una banconota da 5 euro per il danno. Il gesto del giovane ragazzino è diventato in poche ore virale sui social. A lanciare la notizia è stato Giovanni Grandi, docente di Filosofia a Padova, con un tweet: “Ci ferma un vicino e ci mostra (felice) questo biglietto, che ha trovato accanto a una sua pianta acciaccata. Lo ha lasciato un amico di nostro figlio (11 anni), con firma e banconota. Il mio prossimo corso di Etica Pubblica in Università non potrà che partire da qui”.

Ci ferma un vicino e ci mostra (felice) questo biglietto, che ha trovato accanto a una sua pianta acciaccata. Lo ha lasciato un amico di nostro figlio (11 anni), con firma e banconota. Il mio prossimo corso di Etica Pubblica in Università non potrà che partire da qui. pic.twitter.com/A4KsmR34iI — Giovanni Grandi (@gvgrandi) June 17, 2020

