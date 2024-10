Bambino di 4 anni anni cade dal balcone: era solo in casa. Ricoverato in coma farmacologico

Un bambino di 4 anni è ricoverato in gravi condizioni nella rianimazione dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere precipitato dal balcone al secondo piano della casa in cui vive con la sua famiglia a Osnago, in provincia di Lecco.

Il piccolo è tenuto dai sanitari in coma farmacologico, sedato e intubato per sostenere i suoi parametri vitali ed evitare che il suo fisico si affatichi ulteriormente.

Al momento dell’incidente – avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 ottobre – il bambino era solo in casa. “Mi ero allontanata per andare incontro all’altro figlio più grande che tornava da scuola”, ha raccontato la madre al quotidiano Il Giorno. Il padre, invece, era al lavoro.

Si ipotizza che il bimbo si sia sporto oltre la ringhiera del balcone proprio per seguire con lo sguardo la madre, scesa in strada per andare incontro al fratellino maggiore di ritorno dalla scuola elementare.

Sul terrazzo, appoggiata la parapetto, c’era una scala a pioli su cui il piccolo potrebbe essersi arrampicato per poi cadere per una decina di metri e sbattere a terra di pancia, battendo anche la testa sull’asfalto del parcheggio condominiale. Nonostante i gravi traumi, era cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi.

Il bimbo – riferisce Il Giorno – è figlio di giovani genitori stranieri, “arrivati in Italia dalla Nigeria, al termine di un lungo e pericoloso viaggio della speranza attraverso l’Africa e il Mediterraneo”.

