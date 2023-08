Bambino di 6 anni si allontana dai suoi genitori in spiaggia: ritrovato morto in acqua

Bambino si allontana dai suoi genitori in spiaggia: ritrovato morto in acqua

Tragedia a Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia, dove un bambino di 6 anni, che si era allontanato dai suoi genitori in spiaggia, è stato trovato morto poco dopo in acqua.

La vicenda è avvenuta nei pressi dello stabilimento Astoria beach: il piccolo, nato in Spagna e figlio di un coppia originaria del Ghana, è stato perso di vista dai suoi genitori, che lo hanno cercato per circa un’ora.

Poi, la tragedia: il corpo del bimbo è stato trovato in mare, non distante dalla riva. “Mi è giunta notizia che un bambino di pochi anni è annegato nel nostro mare di Sottomarina” ha dichiarato il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao.

“Una tragedia immane che macchia, purtroppo, un’estate splendida. Giungano a nome della città di Chioggia e da parte mia le più sentite condoglianze alla famiglia e ci stringiamo attorno a loro in questo momento difficile da accettare. Credo che in questo momento ci sia solo il silenzio come atto di amore verso questa piccola creatura. Un grazie va dato sempre anche ai nostri giovani bagnini che quest’anno e non solo si sono sempre distinti e prodigati in salvataggi di vite umane. Un grazie anche al personale del 118 giunto anche con l’elicottero”.